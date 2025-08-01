Британский боксер отреагировал на свое лидерство в обновленном рейтинге журнала. "Цыганский король" сделал это в присущем для себя стиле, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Тайсона Фьюри.

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Как Фьюри отреагировал на свое лидерство в рейтинге The Ring?

В своих соцсетях Тайсон выложил видео, в котором поделился своими эмоциями от своего места в рейтинге лучших боксеров хевивейта. Фьюри отметил продолжительность своей пенсии и заверил, что даже уход из бокса не мешает ему занимать первую позицию в рейтинге.

При этом всем британец еще и в очередной раз заявил о своих победах над Усиком, которому он дважды проиграл в прошлом году.

Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще номер один. Мы все знаем, кто выиграл тот бой,

– сказал Фьюри.

Это уже не впервые, когда Тайсон заявляет о несправедливом результате боев против украинского "Кота". Напомним, что Усик дважды одолел британца по решению судей. Александр нанес дебютные поражения в карьере "Цыганского короля" и заставил Тайсона в очередной раз уйти на пенсию.

Недавно Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, о которой украинец ничего не знает. Также британский экс-боксер заверил, что вернется в профи-ринг только ради третьего поединка против бойца из Симферополя. Вполне вероятно, что именно трилогия с Тайсоном станет одним из вариантов для прощального боя Усика.