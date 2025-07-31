Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен рассказал, кто может стать следующим оппонентом Даниэля Дюбуа. "Динамит" может разделить ринг с новичком промоутерской компании Queensberry Promotions, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Бывший чемпион мира выдал интересное заявление о карьере Дюбуа после поражения Усику

С кем может подраться Дюбуа?

Следующим соперником "Динамита" может стать Тони Йока. 33-летний французский боксер стал клиентом компании Фрэнка Уоррена и может получить шанс подраться с бывшим соперником Александра Усика.

Мы считаем Тони замечательным боксером, поэтому подписали контракт. Он завоевал золото Олимпиады, и такой соперник может стать хорошим вариантом для Дюбуа. Даниэлю как раз нужен оппонент,

– сказал Уоррен.

Отметим, что ранее этого боксера приписывали в оппоненты другому британскому супертяжу Энтони Джошуа. Вроде бы Йока должен был стать соперником Эй Джея в промежуточном бою перед поединком Энтони против Тайсона Фьюри.

Ранее сообщалось, что ждет Дюбуа после поражения в реванше от Усика.

Что известно о Тони Йоке?