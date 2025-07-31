Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен рассказал, кто может стать следующим оппонентом Даниэля Дюбуа. "Динамит" может разделить ринг с новичком промоутерской компании Queensberry Promotions, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
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С кем может подраться Дюбуа?
Следующим соперником "Динамита" может стать Тони Йока. 33-летний французский боксер стал клиентом компании Фрэнка Уоррена и может получить шанс подраться с бывшим соперником Александра Усика.
Мы считаем Тони замечательным боксером, поэтому подписали контракт. Он завоевал золото Олимпиады, и такой соперник может стать хорошим вариантом для Дюбуа. Даниэлю как раз нужен оппонент,
– сказал Уоррен.
Отметим, что ранее этого боксера приписывали в оппоненты другому британскому супертяжу Энтони Джошуа. Вроде бы Йока должен был стать соперником Эй Джея в промежуточном бою перед поединком Энтони против Тайсона Фьюри.
Ранее сообщалось, что ждет Дюбуа после поражения в реванше от Усика.
Что известно о Тони Йоке?
- 33-летний французский боксер, который в Рио-2016 стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе.
- Также за его спиной победа на чемпионате мира-2015 (Доха), Юношеских Олимпийских игр-2010 (Сингапур) и "бронза" Европейских игр-2015 (Баку).
- Дебютировал на профи-ринге в 2017-м году. С тех пор провел 15 боев, в которых оформил 12 побед (10 – нокаутом) при 3-х поражениях.
- Самым звездным соперником Йока сейчас является Мартин Баколе, которому он проиграл в мае 2022-го.