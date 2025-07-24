Даниэль Дюбуа не смог реваншироваться после поражения 2-летней давности, которое было в августе 2023-го. Это поражение стало для британского боксера третьим в профессиональной карьере. Немецкий боксер Агит Кабаел спрогнозировал, что дальше ждет "Динамита", сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Что дальше будет делать Дюбуа?

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC дал совет британцу.

Сейчас Дюбуа нужно поехать домой и отдохнуть с семьей. Ему лучше поехать в отпуск на 2-3 недели и потом вернуться. Этому парню 27 лет, у него все еще впереди. Перед Даниэлем полностью открыты двери,

– сказал Кабаел.

Напомним, что в реванше Дюбуа потерял пояс чемпиона по версии IBF в хевивейте. Усик же вернул себе звание "абсолюта" в королевском весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Отметим, что Дюбуа и Усика отстранили от бокса. Это мера пресечения после боя для боксеров в связи с повреждениями, которые получили бойцы во время встречи. Александра отстранили только на неделю, а вот Даниэля – на 60 дней.

Также после реванша стало известно, что Даниэль опоздал на вечер бокса. Была информация, что якобы отец "Динамита" устроил домашнюю вечеринку за несколько часов до реванша, а машины, которые должны были вести боксера на стадион были заняты перевозкой гостей вечеринки. Тренер британца Дон Чарльз несколько опроверг эту информацию, назвав эту вечеринку обычными сборами, которые были также перед боем с Энтони Джошуа.