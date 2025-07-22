После поединка появился откровенный комментарий британского ведущего спортивного шоу на TalkSport Саймона Джордана. Представитель СМИ приоткрыл завесу того, как проходил последний день Даниэля Дюбуа перед реваншем с Александром Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Дюбуа опоздал на реванш против Усика?

Оказалось, что перед самым боем отец британского боксера устроил домашнюю вечеринку, на которую пригласил 50-70 неизвестных для Даниэля людей. Впоследствии этих людей отец "Динамита" хотел провести на "Уэмбли", где и состоялся вечер бокса. Дюбуа-старший даже ставил ультиматум перед охраной. Вроде бы если те не пропустят их людей, то Даниэль откажется выйти в ринг против Усика. Из-за чего Дюбуа был заблокирован при входе на арену.

Я не ищу оправданий, но думаю, что подготовка в день боя была не на том уровне, на котором должна была бы быть. Я не утверждаю, что Усик не сделал бы то же самое с Дюбуа и при идеальных условиях - но точно могу сказать: то, что происходило вокруг, ему не помогло,

– заявил Джордан.

Из-за этой всей идеи отца Даниэль опоздал на сам бой. "Динамит" приехал на "Уэмбли" на 45 минут позже, чем прибыл Усик. Впоследствии стало известно, что машины, которые должны были привезти британского боксера на лондонский стадион были использованы для перевозки гостей вечеринки, информирует Mirror.

После поражения в реванше Дюбуа заверил, что вернется в ринг после работы над сделанными ошибками. После боя британец не пришел на пресс-конференцию, куда послал своего промоутера Фрэнка Уоррена. Для Даниэля это поражение стало третьим в профессиональной карьере в 25-ти боях при 22 победах (21 – нокаутом).