Після поєдинку з'явився відвертий коментар британського ведучого спортивного шоу на TalkSport Саймона Джордана. Представник ЗМІ привідкрив завісу того, як проходив останній день Даніеля Дюбуа перед реваншем із Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Дюбуа запізнився на реванш проти Усика?

Виявилось, що перед самісіньким боєм батько британського боксера влаштував домашню вечірку, на яку запросив 50-70 невідомих для Даніеля людей. Згодом цих людей батько "Динаміта" хотів провести на "Вемблі", де й відбувся вечір боксу. Дюбуа-старший навіть ставив ультиматум перед охороною. Начебто якщо ті не пропустять їх людей, то Даніель відмовиться вийти у ринг проти Усика. Через що Дюбуа був заблокований під час входу на арену.

Я не шукаю виправдань, але гадаю, що підготовка в день бою була не на тому рівні, на якому мала б бути. Я не стверджую, що Усик не зробив би те саме з Дюбуа і за ідеальних умов — але точно можу сказати: те, що відбувалося навколо, йому не допомогло,

– заявив Джордан.

Через цю усю ідею батька Даніель запізнився на сам бій. "Динаміт" приїхав на "Вемблі" на 45 хвилин пізніше, аніж прибув Усик. Згодом стало відомо, що автівки, які повинні були привезти британського боксера на лондонський стадіон були використані для перевезення гостей вечірки, інформує Mirror.

Після поразки у реванші Дюбуа запевнив, що повернеться у ринг після роботи над зробленими помилками. Після бою британець не прийшов на пресконференцію, куди послав свого промоутера Френка Воррена. Для Даніеля ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі у 25-ти боях при 22 перемогах (21 – нокаутом).