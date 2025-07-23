Вроде бы накануне реванша отец Даниэля Дюбуа устроил домашнюю вечеринку, на которую были приглашены неизвестные боксеру люди. Впоследствии этих гостей хотели провести на "Уэмбли", где столкнулись с охраной. Тренер "Динамита" Дон Чарльз отреагировал на такую информация о вечеринке, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал тренер Дюбуа о вечеринке перед реваншем?

Из-за этой вечеринки, которая была за несколько часов до вечера бокса, Дюбуа опоздал на реванш. Была информация, что машины, которые должны были привезти боксера на бой, занимались перевозкой гостей на вечеринку.

Однако Чарльз опроверг эту информацию. Тренер боксера заверил, что отец Дюбуа устроил сборы, а не вечеринку. Такой же принцип использовался как подготовка в день боя против Энтони Джошуа.

К слову. Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде в сентябре 2024-го года.

Было много разговоров об энергии, с которой он выходил на бой с Эй Джеем. Этот сбор был перенесен из дома в раздевалку на тот поединок. Эта энергия и породила ту энергию, которую он показал во время выхода на ринг. Мы победили, если что-то сработало с первого раза, ты делаешь это снова. Возможно, этот раз было больше людей, чтобы собрать еще больше энергии. Я логичный человек, и это имеет логический смысл,

– сказал Дон Чарльз.

Интересно, что самого наставника боксера не было на этом собрании. По словам Чарльза, его зона ответственности – быть с тренерской командой.

Отметим, что 19 июля на "Уэмбли" Дюбуа потерпел третье поражение в своей профессиональной карьере. Даниэль провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом).