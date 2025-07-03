В то же время в последние месяцы "Цыганский король" публиковал видео с тренировки, чем подогревал интерес фанатов к своему камбэку. Однако все-таки британец анонсировал трилогию с Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Фьюри.

Читайте также Фьюри получит "большой подарок" от WBC, если вернется на ринг

Фьюри запланировал бой с Усиком

Тайсон Фьюри заскучал на пенсии и решил снова подраться с Александром Усиком. Ранее уже Турки Аль аш-Шейх, который организовал два поединка между украинцем и британцем, анонсировал возвращение "Цыганского короля".

Теперь Тайсон Фьюри в своих социальных сетях официально сообщил о возвращении в профессиональный ринг. "Цыганский король" назвал дату и место боя – 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".

Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик дрались в последний раз в декабре 2024 года. В том поединке украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.

Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри оценил силу ударов Александра Усика. Британец раскритиковал Короля хевивейта, которому дважды уступил.