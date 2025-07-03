Водночас останніми місяцями "Циганський король" публікував відео з тренування, чим підігрівав інтерес фанатів до свого камбеку. Проте все-таки британець анонсував трилогію з Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Ф'юрі.

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Ф'юрі запланував бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі засумував на пенсії та вирішив знову побитись з Олександром Усиком. Раніше вже Туркі Аль аш-Шейх, який організував два поєдинки між українцем та британцем, анонсував повернення "Циганського короля".

Тепер Тайсон Ф'юрі у своїх соціальних мережах офіційно повідомив про повернення у професійний ринг. "Циганський король" назвав дату та місце бою – 18 квітня 2026 року на "Вемблі".

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик бились востаннє у грудні 2024 року. У тому поєдинку український чемпіон здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі оцінив силу ударів Олександра Усика. Британець розкритикував Короля хевівейту, якому двічі поступився.