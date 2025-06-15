"Циганський король" на пенсії несподівано для усіх розкритикував силу удару Олександра Усика. Тайсон Ф'юрі запевнив, що навіть найкращі удари українця не повалили його на канвас рингу, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Ф'юрі розкритикував удари Усика

Цікаво, що Тайсон зробив таку заяву після того, як двічі програв Усику. Так, два бої тривали повну дистанцію у вигляді 12 раундів. Однак Олександр завдав дебютних поразок у кар'єрі Ф'юрі, який після цього вчергове пішов на пенсію.

Я знаю, що в Усика не має сили. Він завдав мені найкращі удари у першому поєдинку і так і не зміг збити мене з ніг. Так про яку силу мова?

– заявив Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик здобув перемоги в усіх своїх 23-х боях у професіоналах (14 – нокаутом). Водночас Ф'юрі на профі-рингу здобув 34 перемоги у 37 поєдинках (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій.

У першому поєдинку проти Даніеля Дюбуа українець оформив перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді (серпень 2023-го) у польському Вроцлаві.

Додамо, що Усик розглядає трилогію із Тайсоном для свого прощального бою у кар'єрі. Ф'юрі вже відреагував на можливий третій двобій.