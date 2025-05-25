"Циганський король" висловився про ймовірну трилогію із Олександром Усиком, яку так хочуть побачити уболівальники. Тайсон Ф'юрі пригадав перші дві зустрічі проти українця, у яких зазнав поразок, інформує 24 Канал із посиланням на Kanał Sportowy.

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Ф'юрі про трилогію із Усиком

Колишній британський боксер вчергове покінчив із професійним боксом після двох дебютних поразок від Усика. Попри це Тайсон досі вірить у те, що насправді переміг Олександра у двох поєдинках.

Не знаю. Перші два поєдинки були дуже добрими. Дуже конкурентними і дуже близькими. Я вірю, що я виграв їх. Він отримав рішення суддів, тому він дійсно виграв їх. Близькі бої, які могли обернутись в обидва боки. Дуже гарна пара. Але я б волів відпочити. Я б радше розслабився. Спокійно жив би собі, ходив у зал у своє задоволення й отримував від цього насолоду,

– відповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що саме після цих поразок від українця Ф'юрі вчергове у своїй кар'єрі пішов на пенсію. Тайсону приписують повернення у профі-ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Також трилогію із "Циганським королем" розглядає Усик для свого прощального бою. Однак Ф'юрі запевнив, що не збирається відновлювати кар'єру, попри підтримку фізичної форми та тренування із боксу.

Наразі Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року у Лондоні. Хоча латвієць Майріс Брієдіс заявив, що бій можуть скасувати через українця.