"Цыганский король" высказался о вероятной трилогии с Александром Усиком, которую так хотят увидеть болельщики. Тайсон Фьюри вспомнил первые две встречи против украинца, в которых потерпел поражения, информирует 24 Канал со ссылкой на Kanał Sportowy.

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Фьюри о трилогии с Усиком

Бывший британский боксер в очередной раз покончил с профессиональным боксом после двух дебютных поражений от Усика. Несмотря на это Тайсон до сих пор верит в то, что на самом деле победил Александра в двух поединках.

Не знаю. Первые два поединка были очень хорошими. Очень конкурентными и очень близкими. Я верю, что я выиграл их. Он получил решение судей, поэтому он действительно выиграл их. Близкие бои, которые могли обернуться в обе стороны. Очень хорошая пара. Но я бы предпочел отдохнуть. Я бы скорее расслабился. Спокойно жил бы себе, ходил в зал в свое удовольствие и получал от этого наслаждение,

– ответил Фьюри.

Напомним, что именно после этих поражений от украинца Фьюри в очередной раз в своей карьере ушел на пенсию. Тайсону приписывают возвращение в профи-ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа. Также трилогию с "Цыганским королем" рассматривает Усик для своего прощального боя. Однако Фьюри заверил, что не собирается возобновлять карьеру, несмотря на поддержку физической формы и тренировки по боксу.

Сейчас Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года в Лондоне. Хотя латвиец Майрис Бриедис заявил, что бой могут отменить из-за украинца.