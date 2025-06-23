Маурісіо Сулейман висловився щодо можливого повернення Ф'юрі. Президент WBC також оцінив перспективи британця у разі камбеку на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Ф'юрі битиметься за титул

Маурісіо Сулейман наголосив, що Тайсон Ф'юрі унікальний боксер. На його думку, "Циганський король" переживає поразку від Олександра Усика, адже вважає, що здолав українця у реванші.

Президент WBC розповів, що очікує на Тайсона Ф'юрі, якщо вирішить повернутись у бокс. Британець отримає можливість битись за титул чемпіона світу.

Він завжди буде номером 1, і безумовно, ми надамо йому можливість боротися за титул чемпіона світу, якщо він вирішить повернутися. Тому що він є найкращим з найкращих,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився у реванші проти Олександра Усика 21 грудня 2024 року. Український чемпіон здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням за підсумками 12 раундів.

Раніше Джордж Гроувс розповів, чи відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа у майбутньому, якщо "Циганський король" відновить кар'єру.