На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове пішов на пенсію. У боксерській спільноті почали активно обговорювати, що "Циганському королю" потрібно повернутись у ринг заради зустрічі із Ентоні Джошуа. Однак Тайсон не поспішає відновлювати кар'єру. Джордж Гроувс зізнався, якби він був на місці когось із цих двох британців, то без вагань прийняв би цей двобій, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Гроувс про можливий бій Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу додав, що не заморочувався б над іншими поєдинками.

"Просто збережіть усе як є, влаштуйте бій одне з одним без зайвого навантаження, без додаткових ризиків. У таборах підготовки може щось піти не так, або навіть у день бою. Обоє вже зазнали поразок. Ф’юрі давно не перемагав впевнено. Просто нехай поб’ються між собою", – заявив Гроувс.

Ексчемпіон світу додав, що сторони повинні дійти до суми, яка переконає Джошуа та Ф'юрі провести очну битву. Гроувс не виключив того варіанту, що сторони просто чекають на фінальний гонорар, який влаштує усіх. Джордж вірить у те, що цей двобій відбудеться у майбутньому.

Немає потреби оголошувати про бій вже зараз, якщо він відбудеться лише в жовтні. Цей бій обов’язково відбудеться. Джошуа переніс операцію, Ф’юрі вже бігає. Я майже впевнений, що вони битимуться у вересні або жовтні, а потім буде реванш наступного року,

– сказав Гроувс.

Відзначимо, що Олександр Усик та Володимир Кличко хочуть провести поєдинки проти "Циганського короля". Натомість Тайсон завершив кар'єру на статистиці у 37-м поєдинків на профі-рингу: 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна нічия. Тайсон вже відреагував на можливу трилогію із Усиком.

Водночас Ентоні Джошуа має за своєю спиною 32 поєдинки у професіоналах, у яких здобув 28 звитяг (25 – нокаутом) при 4-х поразках.