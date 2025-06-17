В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз ушел на пенсию. В боксерском сообществе начали активно обсуждать, что "Цыганскому королю" нужно вернуться в ринг ради встречи с Энтони Джошуа. Однако Тайсон не спешит возобновлять карьеру. Джордж Гроувс признался, если бы он был на месте кого-то из этих двух британцев, то без колебаний принял бы этот поединок, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Гроувс о возможном бое Фьюри – Джошуа

Бывший чемпион мира добавил, что не заморачивался бы над другими поединками.

"Просто сохраните все как есть, устройте бой друг с другом без лишней нагрузки, без дополнительных рисков. В лагерях подготовки может что-то пойти не так, или даже в день боя. Оба уже потерпели поражения. Фьюри давно не побеждал уверенно. Просто пусть побьются между собой", – заявил Гроувс.

Экс-чемпион мира добавил, что стороны должны дойти до суммы, которая убедит Джошуа и Фьюри провести очную битву. Гроувс не исключил того варианта, что стороны просто ждут финальный гонорар, который устроит всех. Джордж верит в то, что этот поединок состоится в будущем.

Нет необходимости объявлять о бое уже сейчас, если он состоится только в октябре. Этот бой обязательно состоится. Джошуа перенес операцию, Фьюри уже бегает. Я почти уверен, что они будут драться в сентябре или октябре, а потом будет реванш в следующем году,

– сказал Гроувс.

Отметим, что Александр Усик и Владимир Кличко хотят провести поединки против "Цыганского короля". Зато Тайсон завершил карьеру на статистике в 37-м поединков на профи-ринге: 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна ничья. Тайсон уже отреагировал на возможную трилогию с Усиком.

В то же время Энтони Джошуа имеет за своей спиной 32 поединка в профессионалах, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях.