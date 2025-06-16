Бывший наставник Владимира Кличко рассказал, что держит постоянный контакт со своим экс-подопечным. Джеймс Али Башир заявил, что сейчас Кличко-младший ждет действий от Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кличко ждет действий Усика

По словам известного тренера, Владимир имеет большое желание вернуться в ринг и провести бой против Тайсона Фьюри. Правда, "Цыганский король" в очередной раз закончил карьеру в начале 2025-го года.

Я очень часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним примерно девять дней назад. Он ждет, что будет делать Усик. Кличко имеет огромное желание вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри. После этого он может окончательно закрыть двери своей карьеры,

– сказал Али Башир.

Сейчас же Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года.

Отметим, что Кличко-младший провел 12-раундовый бой против Фьюри в ноябре 2015-го. Поединок закончился победой британца по единогласному решению судей.

К слову. За спиной Владимира Кличко 69 боев, в которых он одержал 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Последний раз украинец выходил в ринг 29 апреля 2017-го года, когда уступил техническим нокаутом в 11-м раунде Энтони Джошуа.

Напомним, что ранее была информация, что Усик рассматривает трилогию с Тайсоном для своего прощального поединка. Александр также отметил, что не знает, сколько поединков осталось в его карьере.