Джеймс Али Башир высказался о предстоящем реванше Усик – Дюбуа. Бывший тренер Александра оценил шансы Даниэля на победу, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Башир о шансах Дюбуа в реванше с Усиком

Джеймс Али Башир одобрительно высказался о Даниэле Дюбуа. В частности, бывший тренер Александра Усика вспомнил три последних поединка британского боксера.

Специалист отметил, что Дюбуа не просто победил, а сделал это, очень красиво. По его словам, британец понимает, что надо одолеть Усика, ведь другого шанса не будет.

Дюбуа одержал невероятные победы в 3 (последних – 24 канал) боях. Он не просто выиграл - он сделал это впечатляюще. Дюбуа знает, что должен выиграть этот бой, потому что еще одного шанса у него никогда не будет. Он выйдет и будет драться так, как никогда раньше. Это будет очень сложный поединок,

– сказал Башир.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе в Лондоне – "Уэмбли". Звезды супертяжелого дивизиона встретятся в адской битве 19 июля 2025 года.

Ранее Дэвид Аллен сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британский боксер неоднозначно высказался о поединке.