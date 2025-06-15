На кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Ранее была информация, что в успешной карьере Александра Усика остались только два больших поединка.

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Сколько боев осталось в карьере Усика

Украинский боксер рассказал, действительно ли это так. Ответ точно порадует его поклонников, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Часто ли я думаю о завершении карьеры? Да нет, но иногда возникают такие мысли. Сколько у меня осталось боев? Десять. Нет-нет, это конечно неправда, но я пока не могу сказать точно, сколько проведу еще поединков,

– заявил Усик.

Напомним, что за спиной Усик 23 подряд победные бои (14 – нокаутом). Впереди у Александра реванш с Даниэлем Дюбуа. Первая встреча закончилась победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го года во Вроцлаве (Польша).

Отметим, что Усик рассматривал трилогию с Тайсоном Фьюри на прощальный бой в своей карьере. Однако сначала следует вернуть "Цыганского короля" с пенсии, на которую он ушел в начале 2025-го года. Британец уже отреагировал на потенциальный третий поединок.