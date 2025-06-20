"Циганський король" виклав у своєму профілі в інстаграмі відео зі зйомок документального фільму. Тайсон Ф'юрі бере участь у зйомках для Netflix, які відбуваються у Шотландії, пише 24 Канал.

Варте уваги Ф'юрі зізнався, чи повернеться у ринг заради бою з "Новим Майком Тайсоном"

Ф'юрі знімається у документальному фільмі

Британський колишній боксер постав у кадрі у незвичному образі. Тайсон одягнув національний шотландський чоловічий одяг кілт (у вигляді спідниці) та краватку. Саме у такому стилі Ф'юрі пройшовся вулицями Шотландії.

Ф'юрі прогулявся шотландськими вулицями у кілті: дивіться відео

Нагадаємо, що на початку 2025-го року Ф'юрі вчергове попрощався із професійною кар'єрою. Таке рішення Тайсон прийняв після дебютних поразок у кар'єрі, яких йому торік завдав Олександр Усик.

Останнім часом з'являється все більше інформації щодо можливого відновлення кар'єри "Циганського короля". Начебто Тайсон вже погодився повернутись у профі-ринг заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Є чутки, що між обома британцями є усна домовленість щодо очного протистояння.