"Цыганский король" выложил в своем в своем профиле в инстаграме видео со съемок документального фильма. Тайсон Фьюри участвует в съемках для Netflix, которые происходят в Шотландии, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Фьюри признался, вернется ли в ринг ради боя с "Новым Майком Тайсоном"

Фьюри снимается в документальном фильме

Британский бывший боксер предстал в кадре в необычном образе. Тайсон надел национальную шотландскую мужскую одежду килт (в виде юбки) и галстук. Именно в таком стиле Фьюри прошелся по улицам Шотландии.

Фьюри прогулялся по шотландским улицам в килте: смотрите видео

Напомним, что в начале 2025-го года Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональной карьерой. Такое решение Тайсон принял после дебютных поражений в карьере, которых ему в прошлом году нанес Александр Усик.

В последнее время появляется все больше информации о возможном возобновлении карьеры "Цыганского короля". Вроде Тайсон уже согласился вернуться в профи-ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа. Есть слухи, что между обоими британцами есть устная договоренность о личном противостоянии.