Як повідомляє GB News, прихильники боксу у майбутньому обов'язково побачать британську битву Джошуа та Ф'юрі. Між Ентоні та Тайсоном є усна домовленість щодо очного протистояння, пише 24 Канал.

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Чи відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі

За інформацією джерела, "Циганський король" погодився відновити професійну кар'єру заради цього бою. Це підтверджують його тренування із боксу. Ймовірно, що вже найближчими тижнями офіційно оголосять про даний двобій.

Ф’юрі та Джошуа – це випадок коли, а не якщо. Тайсон погодився відновити кар'єру, щоб зустрітися з Ей Джеєм, тому останніми місяцями він наполегливо працює в тренажерному залі. Про це має бути офіційно оголошено найближчими тижнями,

– інформує джерело.

Джошуа та Ф'юрі прагнуть провести бій за підтримки рідних трибун.

Не виключено, що боксери розділять один ринг ще до кінця 2025 року, якщо, звісно, зможуть вдарити по руках щодо фінансової частини контракту. Адже саме цей вектор затримує їх угоду.