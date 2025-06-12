Нещодавно Ф'юрі на власній сторінці в інстаграмі поділився фрагментом з тренування. Британець допомагає синові Прінсу Джону Джейсону зростати у боксі, повідомляє 24 канал.

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Син Ф'юрі приєднається до сімейної справи

Тайсон Ф'юрі опублікував відео на якому він разом з сином. Для "Циганського короля" та його нащадка, це було друге тренування за день, хлопець розповів, що дуже спітнів.

До цього британець наголосив, що Прінс Джон Джейсон приєднається до сімейної боксерської справи. Сину Ф'юрі у листопаді 2025 року виповниться 14 років.

Ф'юрі тренується з сином / Скриншот з інстаграму ексбоксера

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився у грудні 2024 року. Тоді "Циганський король" одноголосним рішенням суддів вдруге поступився Олександру Усику.

Раніше Тайсон Ф'юрі зізнався, чи повернеться у бокс заради бою проти Мозеса Ітауми, якого порівнюють з Майком Тайсоном.