Недавно Фьюри на собственной странице в инстаграме поделился фрагментом с тренировки. Британец помогает сыну Принсу Джону Джейсону расти в боксе, сообщает 24 канал.

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Сын Фьюри присоединится к семейному делу

Тайсон Фьюри опубликовал видео на котором он вместе с сыном. Для "Цыганского короля" и его потомка, это была вторая тренировка за день, парень рассказал, что очень вспотел.

До этого британец отметил, что Принс Джон Джейсон присоединится к семейному боксерскому делу. Сыну Фьюри в ноябре 2025 года исполнится 14 лет.

Фьюри тренируется с сыном / Скриншот из инстаграма экс-боксера

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался в декабре 2024 года. Тогда "Цыганский король" единогласным решением судей во второй раз уступил Александру Усику.

Ранее Тайсон Фьюри признался, вернется ли в бокс ради боя против Мозеса Итаумы, которого сравнивают с Майком Тайсоном.