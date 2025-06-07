Спенсер Браун поделился мыслями о возможном камбэке Фьюри. В частности, менеджер Тайсона затронул тему потенциального поединка против Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Саудиты могут организовать бой

Функционер отметил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа первое, что должны сделать, это подписать соглашение. Менеджер "Цыганского короля" подчеркнул, что организации боя могут помочь в Саудовской Аравии.

По словам Брауна, если саудиты заинтересованы то, они могут подписать любой контракт, подходящий обеим сторонам. По его мнению, для Эй Джея это будет отличная сделка.

Контракт на три боя – удивительно. Тайсон ушел из бокса? Как я уже говорил – мы никогда этого наверняка не знаем, не так ли? Но сейчас он очень занят. На самом деле он в лучшей форме, в которой я его когда-либо видел. Он всего на 5,4 килограмма тяжелее своего боевого веса. Выглядит очень хорошо. Он счастлив,

– сказал Браун.

Напомним, что Тайсон Фьюри последний раз дрался против Александра Усика в декабре 2024 года. После чего в начале января этого года "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

Ранее Джордж Гроувз сделал прогноз на потенциальное противостояние между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.