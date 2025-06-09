36-річний "Циганський король" запевнив, що 20-річний непереможний британець не змусить його відновити кар'єру. Тайсон Ф'юрі заявив, що він не ідіот, аби боксувати проти Мозеса Ітауми, передає 24 Канал із посиланням на FTTV Boxing.

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Чи хоче Ф'юрі битись із Ітаумою

Бій проти Мозеса Ітауми? Ви вважаєте, що я ідіот?

– відповів Тайсон.

Відзначимо, що Мозесу Ітаумі пророкують легендарну кар'єру та наступництво Олександра Усика. Наразі за спиною 20-річного британського боксера, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном" вже 12 перемог (10 – нокаутом).

Довідка. 36-річний Тайсон Ф'юрі вкотре закінчив кар'єру професійного боксера на 37-ми боях на профі-рингу, у яких здобув 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї (проти Деонтея Вайлдера). "Циганський король" попрощався із кар'єрою після дебютних поразок у ній, яких йому завдав Олександр Усик у 2024-му році.

24 травня 2025 року Ітаума у 2-му раунді нокаутував Майка Балогуна у Глазго. Мозес втретє успішно захистив чемпіонський пояс WBO Inter-Continental у хевівейті.

У ЗМІ повідомляють, що наступним суперником "Нового Майка Тайсона" може стати досвідчений Ділліан Вайт. Перемовини між командами перебувають вже на завершальній стадії. Прихильники боксу можуть побачити їх двобій вже 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.