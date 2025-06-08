Після чого з'явилось ім'я потенційного суперника Ділліана Вайта. Мова йде про непереможного 20-річного британця Мозеса Ітауму, повідомляє 24 Канал із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

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З ким може побитись Вайт

Наразі між командами тривають перемовини, які перебувають вже на фінальній стадії. Ймовірно, що Вайт вийде у ринг проти Ітауми вже 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Раніше повідомлялось, що Мозес хоче побитись в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі".

Відзначимо, що Ділліан раніше назвав бажаних суперників, з якими хотів би зійтись у профі-ринзі. У цьому списку були імена Ентоні Джошуа, Філіпа Хрговича, Джозефа Паркера та Деонтея Вайлдера.

До слова. 7 червня 2025 року Вайт повинен був повернутись у ринг поєдинком проти українця Владислава Сіренка.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума 24 травня 2025 року втретє успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. Британець брутально нокаутував у 2-му раунді Майка Балогана. Натомість Ділліан Вайт у своєму попередньому бою (17 березня 2024 року) здолав Ебенезеру Теттеха.