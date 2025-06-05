За словами Френка Воррена, Ділліан Вайт не повернеться у ринг на початку літа 2025-го. Однак причиною цього відтермінування бою не стала травма боксера, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Чому відтерміновується повернення у ринг Вайта

Промоутер повідомив, що у Вайта з'явилась можливість проведення великого бою у серпні 2025-го.

Він тепер не буде у карді. У нього з’явилась можливість великого, великого бою в серпні, і ми зараз намагаємось фіналізувати це. Це справді великий поєдинок для нього, тому він отримає пріоритет. Він хоче цього, він хоче бій більшого масштабу, ніж той, що був би в Іпсвічі. Саме це й відбудеться. Це справді дуже великий бій,

– сказав Воррен.

Довідка. Ділліан Вайт повинен був побитись в андеркарді бою Фабіо Вордлі – Джастіс Гані, але суперник британця не був відомий.

Відзначимо, що раніше Ділліан назвав декількох суперників, з якими хотів би розділити один ринг. Серед їх числа Ентоні Джошуа, Філіп Хргович, Джозеф Паркер та Деонтей Вайлдер.

Востаннє Вайт виходив у ринг взимку минулого року, коли оформив дострокову перемогу у 7-му раунді над Ебенезерою Тетте. Також Ділліан повинен був провести двобій проти Джо Джойса, але останній відмовився від поєдинку через травму пальця. За спиною британського боксера 33 проведені бої, у яких він здобув 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках.