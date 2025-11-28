Хуліо Сезар Чавес-молодший висловився про бій між колишнім чемпіоном світу та американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на MVP.

Який прогноз зробив Чавес-молодший?

Мексиканський боксер зробив неочікуваний прогноз на бій Джошуа – Пол. Він вважає, що американський блогер переможе "Ей Джея".

Джейк Пол переможе одностайним рішенням суддів,

– сказав Чавес.

Нагадаємо, що Пол раніше бився проти Чавеса-молодшого. Блогер неочікувано здолав мексиканського боксера одноголосним рішенням суддів.

Раніше промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій Пол – Джошуа. Він наголосив, що кар'єра британського боксера буде у небезпеці, якщо той погано виглядатиме у бою з блогером.

"Враховуючи весь досвід, все резюме Джошуа, він має перемагати і спокійно йти далі. Пол – великий, великий андердог у цьому бою. У разі невдачі це поставить під питання будь-які великі бої Ентоні в майбутньому", – заявив Воррен.

Що говорять про бій Пол – Джошуа?