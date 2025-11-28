Хуліо Сезар Чавес-молодший висловився про бій між колишнім чемпіоном світу та американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на MVP.
Читайте також Рішенням суддів: Усик назвав переможця найбільшого бою у світі
Який прогноз зробив Чавес-молодший?
Мексиканський боксер зробив неочікуваний прогноз на бій Джошуа – Пол. Він вважає, що американський блогер переможе "Ей Джея".
Джейк Пол переможе одностайним рішенням суддів,
– сказав Чавес.
Нагадаємо, що Пол раніше бився проти Чавеса-молодшого. Блогер неочікувано здолав мексиканського боксера одноголосним рішенням суддів.
Раніше промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій Пол – Джошуа. Він наголосив, що кар'єра британського боксера буде у небезпеці, якщо той погано виглядатиме у бою з блогером.
"Враховуючи весь досвід, все резюме Джошуа, він має перемагати і спокійно йти далі. Пол – великий, великий андердог у цьому бою. У разі невдачі це поставить під питання будь-які великі бої Ентоні в майбутньому", – заявив Воррен.
Що говорять про бій Пол – Джошуа?
Едді Хірн висловився про бій між Полом та Джошуа. Промоутер заявив, що поєдинок завершиться лише тоді, коли захоче британський боксер.
Карл Фроч не вірить, що блогер битиметься проти боксера. Ексчемпіон світу заявив, що це усе "суцільний дим та іллюзія".
Баррі Макгіган розніс Пола за бій проти Джошуа, назвавши його "абсолютним ідіотом". Відомий тренер заявив, що британець знищить американця.