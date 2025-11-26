Карл Фроч висловився щодо поєдинку між британським боксером та американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Froch On Fighting.

Що сказав Фроч про бій Пол – Джошуа?

Колишній чемпіон світу не вірить у те, що Пол вийде у ринг на бій проти Джошуа. Він заявив, що блогер мав битися з Джервонтою Девісом, але поєдинок не відбувся.

Фроч заявив, що не вірить жодному слову. На його думку, американський блогер просто набиває собі популярність.

Це суцільний дим та ілюзія, все це робиться для того, щоб Джейк Пол набув гучного розголосу. Він не вийде проти Ентоні Джошуа, щоб його знищили в одному раунді, тому що саме це станеться,

– сказав Фроч.

Раніше Томмі Ф'юрі в інтерв'ю Boxing News Online висловився про бій між Полом та Джошуа. Британський боксер не сумнівається у перемозі "Ей Джея".

"Мій батько сказав, що Ей Джей міг би перемогти Джейка своїм членом, і я повністю з цим згоден. Навіть якби у Ей Джея була зламана рука, бій все одно тривав би не більше як хвилину", – висловився Ф'юрі.

