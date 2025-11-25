Абель Санчес поділився думками про бій між Полом та Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Санчес про бій Джошуа – Пол?

Мексиканський тренер наголосив, що блогер зробив те, що раніше нікому майже не вдавалося. Пол привернув увагу людей, які просто люблять шоу, а не справжніх поціновувачів боксу.

Тому потрібно віддати належне Полу, адже у нього класний проєкт, на якому він заробляє величезні кошти. Бій проти Джошуа, це великий крок.

Ентоні – не просто олімпієць, він чемпіон світу, він бився з найкращими, а Джейк програв Томмі Ф’юрі, тож проти справжніх бійців він не такий уже й хороший, і я бачу, як він може сильно постраждати,

– сказав Санчес.

Раніше Джошуа на подкасті від Netflix розхвалив Пола напередодні поєдинку. Він вважає блогера кращим, ніж Тайсон Ф'юрі.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?