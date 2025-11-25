Абель Санчес поделился мыслями о бое между Полом и Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Что сказал Санчес о бое Джошуа – Пол?

Мексиканский тренер отметил, что блогер сделал то, что раньше никому почти не удавалось. Пол привлек внимание людей, которые просто любят шоу, а не настоящих ценителей бокса.

Поэтому нужно отдать должное Полу, ведь у него классный проект, на котором он зарабатывает огромные средства. Бой против Джошуа, это большой шаг.

Энтони – не просто олимпиец, он чемпион мира, он дрался с лучшими, а Джейк проиграл Томми Фьюри, поэтому против настоящих бойцов он не так уж и хорош, и я вижу, как он может сильно пострадать,

– сказал Санчес.

Ранее Джошуа на подкасте от Netflix расхвалил Пола накануне поединка. Он считает блогера лучшим, чем Тайсон Фьюри.

Что известно о бое Пол – Джошуа?