Абель Санчес поделился мыслями о бое между Полом и Джошуа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.
Что сказал Санчес о бое Джошуа – Пол?
Мексиканский тренер отметил, что блогер сделал то, что раньше никому почти не удавалось. Пол привлек внимание людей, которые просто любят шоу, а не настоящих ценителей бокса.
Поэтому нужно отдать должное Полу, ведь у него классный проект, на котором он зарабатывает огромные средства. Бой против Джошуа, это большой шаг.
Энтони – не просто олимпиец, он чемпион мира, он дрался с лучшими, а Джейк проиграл Томми Фьюри, поэтому против настоящих бойцов он не так уж и хорош, и я вижу, как он может сильно пострадать,
– сказал Санчес.
Ранее Джошуа на подкасте от Netflix расхвалил Пола накануне поединка. Он считает блогера лучшим, чем Тайсон Фьюри.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Блогер должен был драться в ноябре этого года против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался из-за того, что американского боксера обвинили в насилии.
Впоследствии велись переговоры о поединке между Полом и Теренсом Кроуфордом. Однако в результате блогер договорился о бое с Джошуа.
Поединок Пол – Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Громкое событие бесплатно будет транслировать Netflix.