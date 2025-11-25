Британский супертяжеловес рассказал о реакции своего наставника Бена Дэвисона на его решение присоединиться к лагерю Александра Усика. Оказалось, что тренер положительно оценил данный поступок Энтони Джошуа, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.

Вот так Мог бы победить членом и сломанной рукой: Фьюри дал одиозный прогноз на бой Пол – Джошуа

Какой была реакция тренера на присоединение Джошуа к лагерю Усика?

Джошуа отметил, что провел время с Усиком. Эй Джей признался, что команда непобедимого украинца давала ему тяжелые нагрузки, которые как раз ему необходимы перед боем с Полом-младшим. Таким шагом британец доказал, насколько серьезно относится к поединку против Джейка.

Бен Дэвисон – феноменальный тренер. Я спросил его, что ты думаешь, если я пойду тренироваться в команду Усика? Бен сказал: "100 процентов – это отличный ход",

– сказал Энтони.

Еще раньше британский супертяжеловес рассказал, почему решил присоединиться к лагерю Усика. Энтони заверил, что не будет тренироваться с Дэвисом, ведь Лондон его немного отвлекает. В то же время Джошуа получил предложение от команды Александра из Испании, от которого он не смог отказаться.

"Я провел в лагере пару месяцев. Я не спарринговал с Усиком. Он сейчас где-то в другом месте тренируется. Он был в тренировочном лагере, но он то приходил, то уходил. Поэтому сейчас он тренируется где-то в другом месте", – процитировало слова британца издание Express.

Что известно о возвращении Джошуа на ринг?