Британский супертяжеловес рассказал о реакции своего наставника Бена Дэвисона на его решение присоединиться к лагерю Александра Усика. Оказалось, что тренер положительно оценил данный поступок Энтони Джошуа, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.
Какой была реакция тренера на присоединение Джошуа к лагерю Усика?
Джошуа отметил, что провел время с Усиком. Эй Джей признался, что команда непобедимого украинца давала ему тяжелые нагрузки, которые как раз ему необходимы перед боем с Полом-младшим. Таким шагом британец доказал, насколько серьезно относится к поединку против Джейка.
Бен Дэвисон – феноменальный тренер. Я спросил его, что ты думаешь, если я пойду тренироваться в команду Усика? Бен сказал: "100 процентов – это отличный ход",
– сказал Энтони.
Еще раньше британский супертяжеловес рассказал, почему решил присоединиться к лагерю Усика. Энтони заверил, что не будет тренироваться с Дэвисом, ведь Лондон его немного отвлекает. В то же время Джошуа получил предложение от команды Александра из Испании, от которого он не смог отказаться.
"Я провел в лагере пару месяцев. Я не спарринговал с Усиком. Он сейчас где-то в другом месте тренируется. Он был в тренировочном лагере, но он то приходил, то уходил. Поэтому сейчас он тренируется где-то в другом месте", – процитировало слова британца издание Express.
Что известно о возвращении Джошуа на ринг?
Последний раз Энтони выходил на ринг еще в сентябре прошлого 2024 года. Тогда Джошуа был нокаутирован своим земляком Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало четвертым в карьере Эй Джея в профессионалах.
Всего за спиной британца есть 28 побед (25 – нокаутом).
Бой против Пола-младшего состоится 14 декабря 2025 года в Майами (США). Боксеры проведут не более 8-ми раундов и будут драться в перчатках 10 унций.
Интересно, что для Энтони есть ограничения по весу.
Джошуа уверен, что разобьет интернет о лицо Джейка. Почти все в мире бокса уверяют, что у Пола просто не будет шансов во встрече с Энтони.