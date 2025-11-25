Британський супертяж розповів про реакцію свого наставника Бена Девісона на його рішення доєднатись до табору Олександра Усика. Виявилось, що тренер позитивно оцінив даний вчинок Ентоні Джошуа, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Якою була реакція тренера на доєднання Джошуа до табору Усика?

Джошуа наголосив, що провів час із Усиком. Ей Джей зізнався, що команда непереможного українця давала йому важкі навантаження, які якраз йому необхідні перед боєм із Полом-молодшим. Таким кроком британець довів, наскільки серйозно ставиться до поєдинку проти Джейка.

Бен Девісон – феноменальний тренер. Я запитав його, що ти думаєш, якщо я піду тренуватися до команди Усика? Бен сказав: "100 відсотків – це чудовий хід",

– сказав Ентоні.

Ще раніше британський супертяж розповів, чому вирішив доєднатись до табору Усика. Ентоні запевнив, що не тренуватиметься із Девісом, адже Лондон його трохи відволікає. Водночас Джошуа отримав пропозицію від команди Олександра із Іспанії, від якої він не зміг відмовитись.

"Я провів у таборі пару місяців. Я не спарингував з Усиком. Він зараз десь в іншому місці тренується. Він був у тренувальному таборі, але він то приходив, то йшов. Тож зараз він тренується десь в іншому місці", – процитувало слова британця видання Express.

Що відомо про повернення Джошуа на ринг?