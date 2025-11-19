Ентоні Джошуа отримав обмеження у вазі. Британець не зможе підійти до бою проти Джейка Пола у комфортній для себе вазі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Судний день: Пол зухвало заговорив про перемогу нокаутом над Джошуа

Яку умову поставили перед Джошуа?

На офіційному зважуванні перед поєдинком вага Ей Джея не повинна перебільшувати 111,1 кілограма. Натомість у Пола таких обмежень немає.

Відзначимо, що саме із такою вагою Ентоні підходив до реваншу проти Олександра Усика, який закінчився другою перемогою українця (20 серпня 2022 року). Після чого Джошуа почав набирати більшу вагу до наступних своїх поєдинків.

До прикладу, вага Джошуа у крайньому його бою із Даніелем Дюбуа (у вересні 2024-го) складала 114.53 кілограма.

Цікаво, що колишній чемпіон світу Девід Хей в інтерв'ю ютуб-канал Sky News вважає, що у Пола-молодшого просто не буде шансів у такому протистоянні проти Джошуа.

"Він цим живе. Він не п’є, не курить. Він справжній чистий спортсмен, який завдасть жахливої ​​шкоди Джейку Полу. І я сподіваюся, що у вас буде співчутливий рефері. Бо якщо Джейка Пола затисне біля канатів Ентоні Джошуа, це може бути кінцем для нього. Буквально, це може бути його останній день на Землі", – заявив Хей.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?