Карл Фроч высказался относительно поединка между британским боксером и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Froch On Fighting.

Что сказал Фроч о бое Пол – Джошуа?

Бывший чемпион мира не верит в то, что Пол выйдет в ринг на бой против Джошуа. Он заявил, что блогер должен был драться с Джервонтой Дэвисом, но поединок не состоялся.

Фроч заявил, что не верит ни одному слову. По его мнению, американский блогер просто набивает себе популярность.

Это сплошной дым и иллюзия, все это делается для того, чтобы Джейк Пол приобрел громкую огласку. Он не выйдет против Энтони Джошуа, чтобы его уничтожили в одном раунде, потому что именно это произойдет,

– сказал Фроч.

Ранее Томми Фьюри в интервью Boxing News Online высказался о бое между Полом и Джошуа. Британский боксер не сомневается в победе "Эй Джея".

"Мой отец сказал, что Эй Джей мог бы победить Джейка своим членом, и я полностью с этим согласен. Даже если бы у Эй Джея была сломана рука, бой все равно длился бы не больше минуты", – высказался Фьюри.

Что говорят о бое Пол – Джошуа?