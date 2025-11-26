Карл Фроч высказался относительно поединка между британским боксером и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Froch On Fighting.
Что сказал Фроч о бое Пол – Джошуа?
Бывший чемпион мира не верит в то, что Пол выйдет в ринг на бой против Джошуа. Он заявил, что блогер должен был драться с Джервонтой Дэвисом, но поединок не состоялся.
Фроч заявил, что не верит ни одному слову. По его мнению, американский блогер просто набивает себе популярность.
Это сплошной дым и иллюзия, все это делается для того, чтобы Джейк Пол приобрел громкую огласку. Он не выйдет против Энтони Джошуа, чтобы его уничтожили в одном раунде, потому что именно это произойдет,
– сказал Фроч.
Ранее Томми Фьюри в интервью Boxing News Online высказался о бое между Полом и Джошуа. Британский боксер не сомневается в победе "Эй Джея".
"Мой отец сказал, что Эй Джей мог бы победить Джейка своим членом, и я полностью с этим согласен. Даже если бы у Эй Джея была сломана рука, бой все равно длился бы не больше минуты", – высказался Фьюри.
Что говорят о бое Пол – Джошуа?
Тайсон Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Пол – Джошуа. "Цыганский король" считает, что американский блогер победит британского боксера нокаутом.
А вот Дэвид Хэй имеет другое мнение относительно поединка Пол – Джошуа. Легенда бокса заявил, что британец превосходит американца и одержит победу.
Александр Красюк объяснил, почему "Эй Джей" согласился на бой против Пола. Бывший промоутер Усика считает, что причиной стал гонорар за поединок с блогером.