Олександр Красюк, експромоутер Усика, висловився щодо бою між Ей Джеєм та американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Красюк про бій Джошуа – Пол?

Красюк вважає, що бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом вигідний для боксера з Великої Британії. Він наголосив, що це стало зрозуміло, коли оголосили про гонорари поєдинку.

Окрім того, бій безкоштовно транслюватиме Netflix, що приверне велику увагу глядачів. Колишній промоутер Усика також розповів, чи не завадить Джошуа бій з Полом, щоб повернутися на вершину.

Джошуа вже виходив проти Нгану і тоді перемога була легкою та доречною для психічної рівноваги. Ну а кілька додаткових десятків мільйонів ще нікого не робили менш впевненими,

– сказав Красюк.

Раніше Ентоні Джошуа в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій із Джейком Полом. Британський боксер заявив, що розіб'є інтернет об обличчя американського блогера.

Що говорять про бій Пол – Джошуа?

Дерек Чісора звернувся до Ентоні Джошуа після оголошення поєдинку із Джейком Полом. Він попросив британського боксера завершити бій за 5 раундів, щоб люди не зацькували його.

Американський блогер зухвало висловився про бій з Ей Джеєм. Пол заявив, що після перемоги над британцем, він битиметься за титул чемпіона світу.

Девід Хей поділився думками про бій Пол – Джошуа. Легенда боксу вважає, що британець може завдати серйозної шкоди представнику США.

