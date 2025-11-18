Колишній промоутер Усика, Олександр Красюк, прокоментував рішення боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Що сказав Красюк про Усика?

Красюк заявив, що на ситуацію з титулом WBO потрібно дивитися у прогресії. Він наголосив, що претендент на чемпіонський пояс мав бути призначений одразу після бою Усик – Дюбуа у липні 2025 року.

Проте Усик взяв паузу, заявивши, що у нього травма. І коли час минув то постало питання, чи звільняти титул, чи захищати його. Красюк вважає, що його колишній подопічний вчинив правильне рішення.

Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного,

– сказав Красюк.

Раніше Queensberry Promotions повідомила, хто став наступним чемпіоном світу за версією WBO. Титул отримав британський боксер Фабіо Вордлі, який мав битися з Усиком.

Що далі для Усика?