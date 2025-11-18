Бывший промоутер Усика, Александр Красюк, прокомментировал решение боксера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Красюк об Усике?

Красюк заявил, что на ситуацию с титулом WBO нужно смотреть в прогрессии. Он отметил, что претендент на чемпионский пояс должен был быть назначен сразу после боя Усик – Дюбуа в июле 2025 года.

Однако Усик взял паузу, заявив, что у него травма. И когда время прошло то встал вопрос, или освобождать титул, или защищать его. Красюк считает, что его бывший подопечный поступил правильное решение.

Поэтому, считаю, что Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого,

– сказал Красюк.

Ранее Queensberry Promotions сообщила, кто стал следующим чемпионом мира по версии WBO. Титул получил британский боксер Фабио Уордли, который должен был драться с Усиком.

Что дальше для Усика?