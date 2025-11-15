Итаума высказался относительно того, состоится ли его бой против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Sean Zittel.

Будет ли биться Итаума против Усика?

Британский боксер рассказал, что хочет драться против абсолютного чемпиона мира. Он заявил, что искренне верит в то, что сможет одолеть столь опытного соперника в очном противостоянии.

Мозес Итаума отметил, что всегда будет иметь шанс в ринге. Однако он может не иметь шанса получить поединок, в частности, против Александра Усика.

Я не думаю, что поединок состоится. Если Усик будет драться со мной и я выиграю – это отменит все те достижения, что он имеет. По моему мнению, это отменит все, чего он достиг. Но я хотел бы разделить с ним в реальном поединке или спарринг-сессии,

– рассказал Итаума.

Ранее Бен Дэвисон в интервью SkySports высказался о бое Усик – Итаума. Он считает, что украинскому боксеру нужно драться против британца, ведь у него не было таких соперников.

Кто такой Итаума?