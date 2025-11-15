Ітаума висловився щодо того, чи відбудеться його бій проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Sean Zittel.

Чи битметься Ітаума проти Усика?

Британський боксер розповів, що хоче битися проти абсолютного чемпіона світу. Він заявив, що щиро вірить у те, що зможе здолати настільки досвідченого суперника в очному протистоянні.

Мозес Ітаума наголосив, що завжди матиме шанс у рингу. Проте він може не мати шансу отримати поєдинок, зокрема, проти Олександра Усика.

Я не думаю, що поєдинок відбудеться. Якщо Усик битиметься зі мною і я виграю – це скасує усі ті здобутки, що він має. На мою думку, це скасує усе, чого він досяг. Але я хотів би розділити із ним у реальному поєдинку або спаринг-сесії,

– розповів Ітаума.

Раніше Бен Девісон в інтерв'ю SkySports висловився про бій Усик – Ітаума. Він вважає, що українському боксеру потрібно битися проти британця, адже у нього не було таких суперників.

Хто такий Ітаума?