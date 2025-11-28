Хулио Сезар Чавес-младший высказался о бое между бывшим чемпионом мира и американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MVP.
Какой прогноз сделал Чавес-младший?
Мексиканский боксер сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Пол. Он считает, что американский блогер победит "Эй Джея".
Джейк Пол победит единогласным решением судей,
– сказал Чавес.
Напомним, что Пол ранее дрался против Чавеса-младшего. Блогер неожиданно одолел мексиканского боксера единогласным решением судей.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports высказался о бое Пол – Джошуа. Он отметил, что карьера британского боксера будет в опасности, если тот будет плохо выглядеть в бою с блогером.
"Учитывая весь опыт, все резюме Джошуа, он должен побеждать и спокойно идти дальше. Пол – большой, большой андердог в этом бою. В случае неудачи это поставит под вопрос любые большие бои Энтони в будущем", – заявил Уоррен.
Что говорят о бое Пол – Джошуа?
Эдди Хирн высказался о бое между Полом и Джошуа. Промоутер заявил, что поединок завершится только тогда, когда захочет британский боксер.
Карл Фроч не верит, что блогер будет драться против боксера. Экс-чемпион мира заявил, что это все "сплошной дым и иллюзия".
Барри Макгиган разнес Пола за бой против Джошуа, назвав его "абсолютным идиотом". Известный тренер заявил, что британец уничтожит американца.