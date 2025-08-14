Абель Санчес не приховує свого захоплення від Тайсона Ф'юрі. Мексиканський наставник розповів, що потрібно виправити "Циганському королю", аби у трилогії таки перемогти Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Як потрібно змінитись Ф'юрі, аби перемогти Усика?

Санчес розповів, що шкодило британцю під час його кар'єри.

Я бачив спортсмена, який є своїм найгіршим ворогом. Це величезний зразок бійця, який рухається в рингу, як газель. У нього безліч здібностей, але, на мою думку, його психологічна неспроможність контролювати себе в рингу, а також неможливість зосереджуватися протягом усіх 12 раундів завдавали йому шкоди. Якщо він зможе виправити це в третьому бою, то, мабуть, зможе побити Усика. Вважаю, його здібностей цілком достатньо, щоб перемогти Усика. Його ментальна неспроможність тримати концентрацію всі 12 раундів шкодить йому,

– сказав Санчес.

На думку тренера, Тайсон припустився помилки у 12-му раунді у першому бою проти Деонтея Вайлдера. У тому моменті Ф'юрі був майже нокаутований через втрату концентрації протягом усіх 12-ти раундів.

Нагадаємо, що Ф'юрі двічі програв Усику за рішенням суддів – за роздільним та одноголосним у реванші. Британець, хоч і вчергове закінчив кар'єру, але вже анонсував трилогію із українцем.

Довідка. Тайсон Ф'юрі провів на профі-рингу 37 боїв, у яких оформив 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній нічиї. Якраз після другої поразки від Усика вкотре закінчив кар'єру.

Раніше Абель Санчес розповідав, чому Усику потрібна трилогія із Ф'юрі.