"Ей Джей" поділився очікуваннями від поєдинку проти американського блогера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Жодного жалю не буде": промоутер зізнався, що робитиме Джошуа у разі поразки Полу

Що Джошуа сказав про бій з Полом?

Британський боксер зробив гучну заяву щодо бою проти Пола. Джошуа заявив, що знищить американського блогера в очному протистоянні.

Я зламаю йому лице, я переламаю його тіло. Просто пройдуся по Полу – це мій бійцівський настрій. Я тут, щоб довести усім та собі, що я – найкращий боєць. Я продемонструю йому такі фішки боксу, яких він ще не бачив,

– сказав Джошуа.

"Ей Джей" наголосив, що йому потрібно зламати та нокаутувати Пола та іншого варіанту він не розглядає. Окрім того, ексчемпіон світу заявив, що жодної недооцінки суперника немає.

В інтерв'ю Seconds Out Пол Маліньяджі заявив, що поставив би усе на перемогу Джошуа у бою з Полом. Він підкреслив, що американському блогеру для звитяги допоможе лише пістолет.

Що говорять про бій Пол – Джошуа?