Едді Хірн розповів, що робитиме Джошуа у разі поразки у поєдинку з американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Що буде з Джошуа у разі поразки від Пола?

Промоутер зробив доволі гучну заяву щодо долі Джошуа у разі поразки у поєдинку із Полом. Він заявив, що британський боксер завершить кар'єру.

Хірн наголосив, що Пол входить до першої десятки у важкій вазі. Проте він не боксер світового рівня і у Джошуа хороші шанси на перемогу.

Якщо я помиляюся, то мені час закінчувати з боксом. Не лише я, а і Джошуа маємо завершувати кар'єру у разі невдачі. Всі тоді закінчуємо з боксом. Але ми самі побачите, як швидко все закінчиться у рингу. Пол сам на це підписався. Жодного жалю не буде,

– сказав Хірн.

Раніше Баррі Макгіган в інтерв'ю Seconds Out розніс Пола за бій проти Джошуа. Відомий тренер заявив, що блогер "абсолютний ідіот", а британський боксер повністю його знищить.

Коли та де відбудеться бій?