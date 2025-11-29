Эдди Хирн рассказал, что будет делать Джошуа в случае поражения в поединке с американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Что будет с Джошуа в случае поражения от Пола?
Промоутер сделал довольно громкое заявление о судьбе Джошуа в случае поражения в поединке с Полом. Он заявил, что британский боксер завершит карьеру.
Хирн отметил, что Пол входит в первую десятку в тяжелом весе. Однако он не боксер мирового уровня и у Джошуа хорошие шансы на победу.
Если я ошибаюсь, то мне пора заканчивать с боксом. Не только я, а и Джошуа должны завершать карьеру в случае неудачи. Все тогда заканчиваем с боксом. Но мы сами увидите, как быстро все закончится в ринге. Пол сам на это подписался. Никаких сожалений не будет,
– сказал Хирн.
Ранее Барри Макгиган в интервью Seconds Out разнес Пола за бой против Джошуа. Известный тренер заявил, что блогер "абсолютный идиот", а британский боксер полностью его уничтожит.
Когда и где состоится бой?
Пол неожиданно победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. Затем он должен был драться с Джервонтой Дэвисом, но их поединок сорвался из-за того, что американского боксера обвинили в насилии.
Теперь Пол будет драться с Джошуа. Ранее были слухи, что соперником может стать Теренс Кроуфорд, но в последний момент был согласован бой с британцем.
Поединок состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Netflix покажет одно из самых громких событий года.