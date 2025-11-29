"Эй Джей" поделился ожиданиями от поединка против американского блогера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что Джошуа сказал о бое с Полом?
Британский боксер сделал громкое заявление относительно боя против Пола. Джошуа заявил, что уничтожит американского блогера в очном противостоянии.
Я сломаю ему лицо, я переломаю его тело. Просто пройдусь по Полу – это мой бойцовский настрой. Я здесь, чтобы доказать всем и себе, что я – лучший боец. Я продемонстрирую ему такие фишки бокса, которых он еще не видел,
– сказал Джошуа.
"Эй Джей" отметил, что ему нужно сломать и нокаутировать Пола и другого варианта он не рассматривает. Кроме того, экс-чемпион мира заявил, что никакой недооценки соперника нет.
В интервью Seconds Out Пол Малиньяджи заявил, что поставил бы все на победу Джошуа в бою с Полом. Он подчеркнул, что американскому блогеру для победы поможет только пистолет.
Что говорят о бое Пол – Джошуа?
Хулио Сезар Чавес-младший сделал неожиданный прогноз на бой между блогером и экс-чемпионом мира. Известный боксер считает, что Пол сможет нокаутировать Джошуа.
Фрэнк Уоррен заявил, что карьере Джошуа конец, если он будет плохо выглядеть в поединке с Полом. Промоутер отметил, что британец должен спокойно побеждать.
Абель Санчес поделился мыслями о бое Пол – Джошуа. Мексиканский тренер заявил, что блогер плохо выглядит в поединках против настоящих бойцов, поэтому британец должен легко побеждать.