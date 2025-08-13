Айк Ібеабучі зазіхнув на чемпіонські пояси Олександра Усика. Нігерійський боксер, якому вже виповнилось 52 роки, хоче стати найстаршим чемпіоном світу, пише 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Хто зазіхнув на чемпіонські титули Усика?

Нігерієць хоче побити рекорд Джорджа Формана, за яким також полює Володимир Кличко. Айк назвав свою мету після 26 років поза професійним рингом.

Моя мета – бій з Олександром Усиком за титул. Усик зберігає мої пояси в теплі. Якби в мене була можливість поборотися за чемпіонство у надважкій вазі, я б ніколи не програв, і ці пояси все ще були б у мене. "Президенту" не відмовлять. В Усика пояси Президента, і я йду, щоб їх забрати. Вони просто в оренді, він не заплатив за них. Його не захистять,

– заявив Ібеабучі.

Відзначимо, що 23 серпня 2025 року Ібеабучі проведе бій проти Ідріса "Фініто" Афіні.

До слова. Айк "Президент" Ібеабучі має за своєю спиною 20 боїв у професіоналах, у яких здобув 20 перемог (15 – нокаутом) при нулі поразок. Востаннє проводив офіційний двобій у березні 1999-го, коли здолав у США місцевого боксера Кріса Берда.

Натомість Усик повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. 19 липня українець здобув свою 24-ту перемогу поспіль на профі-рингу (15 – нокаутом), ефектно нокаутувавши "Динаміта" у 5-му раунді.