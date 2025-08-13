Айк Ибеабучи посягнул на чемпионские пояса Александра Усика. Нигерийский боксер, которому уже исполнилось 52 года, хочет стать самым возрастным чемпионом мира, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Кто посягнул на чемпионские титулы Усика?

Нигериец хочет побить рекорд Джорджа Формана, за которым также охотится Владимир Кличко. Айк назвал свою цель после 26 лет вне профессионального ринга.

Моя цель – бой с Александром Усиком за титул. Усик сохраняет мои пояса в тепле. Если бы у меня была возможность побороться за чемпионство в супертяжелом весе, я бы никогда не проиграл, и эти пояса все еще были бы у меня. "Президенту" не откажут. У Усика пояса Президента, и я иду, чтобы их забрать. Они просто в аренде, он не заплатил за них. Его не защитят,

– заявил Ибеабучи.

Отметим, что 23 августа 2025 года Ибеабучи проведет бой против Идриса "Финито" Афини.

К слову. Айк "Президент" Ибеабучи имеет за своей спиной 20 боев в профессионалах, в которых одержал 20 побед (15 – нокаутом) при нуле поражений. Последний раз проводил официальный поединок в марте 1999-го, когда одолел в США местного боксера Криса Берда.

Зато Усик вернул себе звание "абсолюта" в хевивейте после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. 19 июля украинец одержал свою 24-ю победу подряд на профи-ринге (15 – нокаутом), эффектно нокаутировав "Динамита" в 5-м раунде.