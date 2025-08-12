Едді Хірн пригадав розмову із Туркі Аль-аш Шейхом, який запропонував провести бій проти Мозеса Ітауми після реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер заявив, що не потрібно поспішати із цим двобоєм Усика проти Ітауми, передає 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Що сказав Хірн про можливий бій Усик – Ітаума?

Хірн не виключив того факту, що Ітаума у свої 20 років може вийти у ринг проти такого гіганта хевівейту як Усик.

Я знаю, що Туркі пропонував це після поєдинку Усик – Дюбуа. Можливо, один або два бої, але все залежить від того, як ви хочете його просувати. Я маю на увазі, що, на мою думку, поспішати нікуди. Знаєте, Мозес – фантастичний молодий проспект. Він ще зовсім молодий і буде тільки прогресувати. Але якщо ви готові ризикнути і вірите, що він уже зараз достатньо сильний, щоб перемогти таких суперників, то чому б і ні?

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Ітаума у свої 20 років вже провів у професіоналах 12 переможних боїв (10 – нокаутом). Сам "Новий Майк Тайсон", так його називають, прокоментував можливу битву із Усиком. Навряд Олександр буде чекати такої битви, адже попереду у нього залишився лише прощальний двобій на профі-рингу.

Водночас Рой Джонс-молодший пояснив, чому Ітаумі не потрібно зараз битись із непереможним українцем. Попереду у Мозеса бій проти ветерана боксу Ділліана Вайта, який запланований на 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.