Один з таких, це британський боксер Мозес Ітаума. Рой Джонс-молодший висловився щодо можливого бою проспекта з абсолютним чемпіоном світу Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також "Новий Майк Тайсон" припустив, наскільки можливий його бій із Усиком

Чи варто битись Ітаумі з Усиком?

Легенда боксу наголосив, що Мозес Ітаума беззаперечно талановитий боксер. Однак треба, щоб кар'єра "Нового Майка Тайсона" розвивалась поступовно без різких переходів.

Тому наразі британцю не треба битись з українським боксером. Тому що поєдинок із Олександром Усиком, це справжнє пекло.

Усик зараз – це пекло. Не можна кидати його до вовків занадто рано. Подивіться, що сталося з Джаредом Андерсоном, коли його занадто швидко кинули в бій,

– сказав Джонс-молодший.

Зазначимо, що наступний бій Мозес Ітаума проведе проти Ділліана Вайта. Поєдинок відбудеться 16 серпня у саудівському Ер-Ріяді.

Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью поставив Мозесу Ітаумі у приклад Олександра Усика. Колишній чемпіон світу розповів, як британцю досягти успіху у боксі.