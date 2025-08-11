Один из таких, это британский боксер Мозес Итаума. Рой Джонс-младший высказался относительно возможного боя проспекта с абсолютным чемпионом мира Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Стоит ли драться Итауме с Усиком?

Легенда бокса отметил, что Мозес Итаума беспрекословно талантливый боксер. Однако надо, чтобы карьера "Нового Майка Тайсона" развивалась поступовно без резких переходов.

Поэтому сейчас британцу не надо драться с украинским боксером. Потому что поединок с Александром Усиком, это настоящий ад.

Усик сейчас – это ад. Нельзя бросать его к волкам слишком рано. Посмотрите, что произошло с Джаредом Андерсоном, когда его слишком быстро бросили в бой,

– сказал Джонс-младший.

Отметим, что следующий бой Мозес Итаума проведет против Диллиана Уайта. Поединок состоится 16 августа в саудовском Эр-Рияде.

Ранее сообщалось о том, что Тони Белью поставил Мозесу Итауме в пример Александра Усика. Бывший чемпион мира рассказал, как британцу достичь успеха в боксе.